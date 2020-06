Familiars d'usuaris demanen a Torra preparar les residències per a un possible rebrot

La Coordinadora 5+1, que agrupa familiars d'avis en residències, ha traslladat al president Quim Torra la seva llista de reclamacions per millorar les condicions als geriàtrics. Entre altres, plantegen que no es cobreixin les places vacants, incrementar la ràtio de treballadors per usuaris, incrementar l'equipament mèdic als geriàtrics i acabar amb el servei d'Equips d'Atenció Residencial, prestat per Mutuam. També, revertir la privatització de les residències.El col·lectiu ha convocat aquest dimarts a les nou del matí una concentració a la plaça de Sant Jaume. Més tard, Torra els ha rebut a Palau. "Ens ha traslladat la seva preocupació per la gent gran i li hem demanat que apliqui les nostres propostes", explica la portaveu de la coordinadora, María José Carcelén.Per Carcelén, el conjunt de reclamacions són una "proposta de mínims" per garantir una bona atenció als geriàtrics i perquè els centres estiguin preparats per un possible rebrot a la tardor. "Ja donem per fet que hi haurà més EPI i tests, però cal anar més enllà", defensa Carcelén.La coordinadora ja ha traslladat als partits amb representació al Parlament una proposta de resolució que inclou les demandes traslladades aquest dimarts a Torra i Carcelén qualifica d'"urgent" que es prenguin mesures. "L'atenció mèdica durant l'epidèmia ha estat un desastre- No demanem que les residències es converteixin en hospitals però els avis han de poder rebre atenció dels CAP", defensa.​​​​​​

