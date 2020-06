ERC exigeix més canvis a Buch: reclama contundència contra actuacions racistes als Mossos

ERC redobla la pressió sobre el conseller d'Interior, Miquel Buch, de nou en el punt de mira pel cas de l'agressió racista per part de sis agents dels Mossos al Bages fa un any i mig. Els republicans consideren "insuficient" que la resposta hagi estat canviar-los de destí, al mateix temps que titllen d'"inadmissible" que no s'hagi pres cap mesura fins que l'actuació racista s'ha fet pública."El Departament d’Interior no pot mostrar cap tipus de connivència amb els responsables d'aquests comportaments, independentment de les conseqüències penals que aquests hagin d’enfrontar en un futur", assegura ERC a través d'un comunicat. És per aquest motiu que reclamen al conseller Buch que faci "canvis estructurals" al cos per evitar un tipus d'accions que, alerten, no són de caràcter "aïllat"."La gestió dels comportaments racistes, xenòfobs o violents protagonitzats per agents del cos ens exigeixen una reflexió que ha d'anar més enllà dels episodis individuals", insisteix el partit d'Oriol Junqueras. De fet, els republicans ja van assenyalar Interior la setmana passada arran de la condemna a l'inspector Jordi Arasa pel desallotjament de plaça Catalunya durant el 15-M i que va ser ascendit poc abans d'haver estar condemnat per lesions. L'agent ha estat apartat de l'ordre públic però no del cos a l'espera que hi hagi sentència ferma.Arran de la nova política, ERC també reclama a Interior que faci pública l'auditoria que es va anunciar dins del cos el passat mes d'octubre després de les actuacions durant les protestes derivades de la sentència de l'1-O i que es prenguin les "mesures estructurals necessàries que se'n derivin" per corregir la situació.

