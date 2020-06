Continua caient la xifra d'ingressats a l'UCI per coronavirus a Catalunya

La xifra de pacients ingressats a l'UCI per coronavirus a Catalunya continua caient progressivament. Fa pocs dies es trencava amb la barrera de les 100 persones en estat greu per la Covid-19 i amb l'últim balanç del Departament de Salut, el d'aquest dimarts al migdia, aquesta xifra se situa ja en menys de 80. En concret, 79, tres menys que en les últimes 24 hores. Des de l'inici de la pandèmia, s'han comptabilitzat un total de 4.116 pacients amb un diagnòstic greu.Les funeràries catalanes han reportat 12 noves morts per la Covid-19, vuit més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.469. A banda, s'han detectat 79 nous casos positius testats (30 menys) i ja en són 69.753.D'entre les víctimes, 6.805 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (sis més), 4.085 ho han fet en una residència (una més) i 790 al domicili (dues més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 789 (tres més).​​​​​​

