La Moncloa defensa l'obertura de fronteres abans del juliol per aplicar «dinamisme» al sector turístic

El govern espanyol ha defensat aquest dimarts la necessitat d'obrir fronteres abans del mes de juliol -com estava previst inicialment- per aportar "dinamisme" al sector turístic, que representa el 12% del conjunt del PIB espanyol, un percentatge que s'eleva fins al 35% en determinades comunitats autònomes. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha exposat després de la reunió del consell de ministres que l'executiu es congratula de "reactivar un dels motors" de l'economia. De fet, aquest dilluns ja van començar a arribar turistes alemanys a les Balears, després que l'Estat obrís el corredor amb el país germànic.Les paraules de Montero arriben després que Pedro Sánchez anunciés diumenge que Espanya avançarà a dilluns l'obertura de fronteres amb els països de l'espai Schengen, amb la intenció de recuperar l'activitat turística, un pas endavant que en el cas de la frontera amb Portugal es mantindrà per a l'1 de juliol . L'executiu està enllestint un pla de suport al turisme per atendre les seves urgències, estratègia que es presentarà dijous.Sánchez va garantir en la seva última compareixença que l'arribada de visitants es farà de forma "segura". També s'hi ha volgut referir Montero. "El segell de la seguretat és la millor garantia per al futur del sector", ha afirmat la ministra portaveu.​​​​​​

