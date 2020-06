​Descobreix la Costa Brava i el Pirineu de Girona en bicicleta, a peu o gaudint de l'aventura

Vol en globus

Poques vegades es poden veure els pobles i les muntanyes a vol d’ocell. Volar en globus és una alternativa ideal per fer-ho i descobrir els millors paisatges. Ho pots provar amb Vol de Colom s i descobrir els volcans de la Garrotxa des de l'aire.Amb Trek and Ride Panorama Trails podràs muntar a cavall i conèixer de primera mà aquest animal. Hi ha moltes opcions per practicar hípica, des de Calella de Palafrugell a tocar del mar com a la plana pirinenca de la Cerdanya.Fer turisme i conèixer pobles i ciutats damunt d’un segway és una opció que cada vegada està més de moda. Una oportunitat és Ocitània , una companyia situada a Gualta que ofereix aquest tipus de transport per descobrir el territori, a més d’altres activitats com tir a l’arc, làser combat, miniquad...Provar el paracaigudisme és genial per fer fora pors, saltar i cridar, deixar-se anar i no pensar en res. Ho pots provar a Empuriabrava amb Windoor Túnel del Vent The Land of the Sky-Skydive Empuriabrava , on també tindràs l’opció de fer un vol panoràmic.Adrenalina en tota regla en ple medi natural. Mountain Free Time Aventura Girona són algunes de les opcions per si et vols atrevir amb el barranquisme i les vies ferrades. Una bona manera de descobrir paratges amagats on només s’hi pot accedir seguint el curs del riu o arran d’una paret, sempre de la mà d’un professional.