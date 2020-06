​El reis d'Espanya visitaran Catalunya al juliol

Els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, visitaran Catalunya al juliol en el marc d'una ronda de visites a totes les Comunitats Autònomes, que iniciaran quan acabi l'estat d'alarma. Els viatges es faran amb l'objectiu de reconèixer l'esforç de la ciutadania en la lluita contra el coronavirus.Fonts del Palau de la Zarzuela expliquen que encara s'està treballant en l'agenda exacta de quan seran les visites a cada autonomia.La visita dels monarques tindrà lloc en plena crisi per les relacions diplomàtiques i comercials entre Espanya i Arabia Saudí , amb el rei emèrit en l'epicentre. Anticipant-se a l'escàndol, Felip VI va moure fitxa el març per trencar amb les irregularitats econòmiques que envolten el seu pare, Joan Carles I, en l'intent d'evitar sortir-ne personalment malparat. Va renunciar als diners d'herència que pogués rebre del seu octogenari pare quan mori i, a més, li va retirar l'assignació econòmica anual amb càrrec al pressupost de la corona.Els grans partits espanyols es neguen a investigar el vell rei per la seva "inviolabilitat", però la Fiscalia del Tribunal Suprem ja s'ha fet càrrec de la investigació de la construcció de l’AVE de La Meca i ha considerat necessari la pràctica de noves diligències que afecten directament el monarca, ara aforat davant de la Sala Segona del Suprem.

