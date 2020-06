Les 5 advertències d'Oriol Mitjà sobre el coronavirus

En una entrevista aquest dimarts a El Món a Rac1 , Oriol Mitjà ha alertat del perill que segueix tenint el coronavirus, especialment si no es tenen en compte "les lliçons" que s'han pogut aprendre durant el període de pandèmia viscut fins ara. Així, l'epidemiòleg ha deixat 5 avisos per controlar una mica més la Covid-19 quan torni."Segur que el coronavirus tornarà la propera tardor. Hem passat una de les pitjors crisis sanitàries de la nostra història i encara no s'ha acabat, ens ha donat una treva"."El virus té la mateixa capacitat de transmissió i letalitat i només el 5% de la gent té anticossos"."Continuem entestats en utilitzar programes rudimentaris com l'Excel o el Go.Data que no utilitzen ni a Papua Nova Guinea"."Molt probablement s'hauran de fer estratègies de distanciament social intermitent. Sense tecnologies de rastreig haurem de fer confinaments a l'engròs. Una de les coses que critico de Salut és que no s'utilitzin eines de Bluetooth i codis QR"."Tardarem bastant temps a tornar a tenir esdeveniments multitudinaris perquè hi podria haver grans contagis. Els espais tancats tenen 20 vegades més de risc de contagi".​​​​​​

