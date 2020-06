Vigilància policial continuada a un delinqüent d'Amposta que acumula prop de 30 detencions en un any i mig

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han assumit conjuntament la vigilància continuada dels moviments d'un veí d'Amposta que acumula 28 detencions durant l'últim any i mig per robatoris a cotxes i immobles de la ciutat.El cas ha aixecat malestar veïnal i el mateix alcalde, Adam Tomàs, va reclamar públicament fa deu dies solucions a les autoritats judicials , que sistemàticament l'han deixat en llibertat cada cop que ha estat arrestat. De fet, des d'aquesta interpel·lació l'home ha estat detingut novament per la comissió de quatre robatoris amb força en establiments, centres socioeducatius i propietats particulars. La resposta dels jutges, de moment, segueix sent la mateixa i els cossos policials redoblen esforços per marcar-lo de prop.

Dissabte tornava a sortir en llibertat després d'haver estat posat a disposició judicial pels Mossos. S'havia presentat voluntàriament a la comissaria d'Amposta dijous a la nit. Agents dels diferents cossos policials el buscaven pel robatori amb força en una empresa química –d'on va sostreure diners i ordinadors-; d'obrir un vehicle i emportar-se 12.000 euros en articles de pesca que havia al seu interior; així com assaltar un growshop i endur-se entre d'altre articles, llavors de marihuana, com va constatar l'escorcoll posterior de l'habitatge que ocupava.Havia passat molt poc temps des de l'anterior visita a les dependències del jutjat d'Amposta per respondre també del robatori perpetrat fa deu dies als centre socioeducatiu de l'entitat APASA, que té cura de persones amb discapacitat psíquica, i d'on s'hauria endut una quantitat no precisada de diners. Ho va fer trencant un vidre per accedir a l'interior de les instal·lacions. Com en tota la resta d'ocasions, fins una trentena, va tornar a sortir amb llibertat, amb l'única condició de comparèixer dos dies de la setmana al jutjat.

Un dispositiu conjunt de Mossos i Policia Local a Amposta. Foto: ACN / J. Marsal

Tot i que encara no hi ha proves fefaents, se'l relaciona, presumptament, amb recents assalts al mercat i la piscina municipal dels últims dies. Així les coses, la repetició cíclica i continuada de la dinàmica ha aixecat malestar veïnal i sensació d'inseguretat ciutadana "brutal", segons constata Tomàs en declaracions a l'ACN. "Ens sembla molt bé que la justícia sigui garantista, que es busqui la rehabilitació i la reinserció, però hi ha casos en els quals és molt complicat i aquest és un d'ells", apunta.Per això, considera que, dins del marge "interpretable" de les lleis, els jutges haurien de buscar una "escletxa" per poder ordenar l'ingrés a presó, encara que sigqui per "acumulació" de petits furts o delictes, en aquest cas concret. L'alcalde ja ha tramés esta petició formalment a la jutgessa degana d'Amposta, adjuntant un informe del cap de la policia local sobre l'historial d'activitats delictives multireicindent de l'home.Especialment, recorda, després que el consistori ampostí, durant els últims anys, hagi exercit una "pressió molt gran" sobre "activitats delictives", especialment el tràfic de drogues i en coordinació amb altres cossos policials: "No volem caure en la sensació d'impunitat que els mateixos cossos de seguretat es pregunten per què l'han de detenir i s'han d'esforçar si a l'endemà està al carrer, que és la mateixa percepció que sovint té la ciutadania", addueix.Però, de moment, la resposta judicial continua sent la mateixa. Així, en aquests moments, i en l'intent de limitar el seu marge d'actuació, Policia Local i Mossos s'alternen temporalment en les tasques i destinen una patrulla específicament de forma continuada a seguir els seus moviments, "per detectar quan faci alguna cosa i detenir-lo de forma immediata". "Això és una despesa molt gran per a l'administració: és com tenir un mosso controlant cada cotxe que va per l'autopista que no passi dels 120 km/h. És una absurditat, però és la situació en la qual ens trobem", apunta Tomàs.Tot i que les primeres detencions eren, principalment, per robatoris i furts a l'interior de vehicles estacionats a la via pública, durant els últims mesos la seva activitat s'ha estès també a les entrades amb força en domicilis, establiments comercials i magatzem, amb sostraccions de patrimoni sense cap especialització concreta: des de diners a estris o instruments electrònics. Durant l'any passat ha estat detingut una dotzena de cops pels Mossos, mentre que la resta de les detencions les ha practicat la policia local.Aquest últim cos, precisament, ha arribat a practicar més de 70 actuacions relacionades amb ell, sigui d'ofici o a requeriment de la ciutadania, en el mateix període, durant el qual ha estat ocupant de forma il·legal almenys quatre immobles diferents de la ciutat. A principis de març del passat 2019, la mateixa policia local es va encarregar de traslladar-lo i ingressar-lo en un centre de desintoxicació de Sabadell, perquè rebés tractament per les seves addicions, però el va acabar abandonant al cap de pocs dies per tornar a Amposta.