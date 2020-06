⚫ Tallada la C-55 a l'altura de Manresa arran d'un camió accidentat que ha fet la tisora



ℹ En ambdós sentits s'ha activat el protocol de desviament cap a la C-16 #precaució pic.twitter.com/yHgbEB22OV — Trànsit (@transit) June 16, 2020

La C-55 es troba totalment tallada al punt quilomètric 26,9, a Manresa (Bages), per l'accident d'un camió que ha fet tisora aquest dimarts a les 10 del matí. Com a resultat del sinistre, amb el camió a sobre de la mitjana, estan tallats els dos carrils per banda de la C-55, a sobre de Sant Pau, i els vehicles que circulen en sentit sud són desviats pel lateral de la via.El Servei de Trànsit desvia els vehicles per la C-16 en ambdós sentits. Hi ha 2 quilòmetres de cua en els dos sentits de la marxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor