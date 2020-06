Carta d'Eduard Sallent als Mossos: «Sé que també heu sentit vergonya»

El cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha enviat una carta a tots els agents del cos després que transcendís un àudio en què uns agents maltractaven i insultaven un jove negre en una actuació a Sant Feliu Sasserra el gener de 2019."Sé que quan vau escoltar la gravació també vau sentir vergonya i indignació per una conducta que no ens representa i que atempta contra la professionalitat i la bona feina que fem cada dia", comença Sallent en la missiva avançada per la Ser , que lamenta que aquests casos "són aïllats" però "generen recel i desconfiança "dels ciutadans cap a la policia".Sallent assegura que són casos "aïllats" però que els perjudiquen perquè "generen recel" en la professionalitat de la feina dels Mossos i "desconfiança" de la ciutadania vers la policia. Sallent assegura que en una policia democràtica "no hi tenen cabuda actituds o conductes contràries als seus principis o valors" i alerta que no es tolerarà "cap actitud o conducta racista, xenòfoba o discriminatòria".El cap dels Mossos reivindica també que el cos se sent plenament vinculat als principis legals i deontològics e la professió "que estableixen l'obligatorietat d'actuat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, lloc de veïnatge, lloc de naixença o qualsevol altra condició o circumstància personal o social". "És per això que rebutgem enèrgicament aquesta actuació, que és contrària als principis i valors del cos de Mossos", assegura.Sallent expressa el compromís per seguir treballant per a la construcció d'una societat justa i cohesionada i per fomentar l'edificació de ponts que garanteixin la cooperació i la confiança entre la policia i la ciutadania.Per últim, encoratja els agents "a seguir essent especialment curosos en garantir que es tracta de manera apropiada a tothom, que s'utilitza un llenguatge neutre en tot moment i que no es permeten conductes o actituds discriminatòries". Sallent acaba la missiva agraint la feina a la "immensa majoria" de professionals que actuen "amb professionalitat i rectitud".El conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general de la Policia, Pere Ferrer, van acordar ahir canviar de destinació els agents implicats en l'agressió racista al Bages , a l'espera de la resolució judicial del procediment obert als jutjats de Manresa.Van prendre la decisió després d'escoltar el document d'àudio del qual han tingut coneixement aquest dilluns, segons han informats fonts del Departament d'Interior. La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació del cas en tenir-ne coneixement. I el 5 de febrer de 2019 la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació es va reunir amb els familiars de la víctima.

