El 77% dels economistes creu que l'economia trigarà més d'un any a recuperar-se

L'índex de Confiança dels Economistes de la primavera del 2020 ha caigut de manera accentuada i se situa per a l'economia catalana en el 3,62 i en el 3,33 per a l'economia espanyola, molt per sota dels índexs obtinguts en l'enquesta de l'hivern, en la qual els índexs respectius es van situar en el 5,44 i en el 5,21. L’impacte de la Covid-19 se situa, amb molta diferència, com el principal problema de l'economia catalana, seguit per l’atur i la situació política.Pel que fa a la previsió sobre la recuperació del PIB català el 2021, el 77% dels economistes creu que el PIB català es recuperarà el 2021, tot i que no de forma suficient com per compensar la caiguda del 2020. Prop de la meitat d'economistes (el 45%) creu que el PIB català caurà el 2020 entre un 5% i un 10%. Una tercera part (34,3%) creu que el retrocés serà entre el 10% i el 15%, mentre que un 10,1% preveu que la caiguda fins i tot superarà el 15% i una minoria més optimista, el 6,6%, pronostica que serà inferior al 5%. Un 11,4%, però, pensa que el 2021 encara continuarà la recessió.El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), Anton Gasol, i el responsable tècnic de l'enquesta, Xavier Segura, han presentat aquest dimarts les principals conclusions de l'Enquesta de Situació Econòmica de Primavera . Es va realitzar entre el 15 de maig i l'1 de juny i hi han donat resposta més de 1.300 economistes.Anton Gasol ha diferenciat aquesta crisi econòmica, del tot exògena, de la del 2008, que va ser "una crisi engreixada des del mateix sistema, endògena". Són dues situacions que no tenen res en comú, segons el degà dels economistes. "Aquesta crisi d'ara és un xoc d'una gran intensitat, però també amb una recuperació previsible molt més ràpida". Gasol ha elogiat la resposta àgil donada per les institucions europees a la crisi i ha reclamat que els plans de reactivació vagin en la direcció adequada.Gasol ha destacat que Catalunya disposa d'un ecosistema d'smart-up molt innovadores que han de rebre estímuls i ajudes, i ha assenyalat la reinvenció del sector de l'automoció com una de les claus d'un nou model econòmic en què els canvis en la mobilitat seran determinants.L'índex de Confiança dels Economistes sintetitza el sentiment dels col·legiats davant la situació econòmica general tenint present tots els factors que hi incideixen. Pel que fa a l'economia catalana, l'índex se situa 1,82 punts per sota del trimestre anterior, la caiguda més forta d'un trimestre a l'altre des del 2001. Malgrat això, està per damunt del mínim històric de l'indicador, el juny del 2013, quan va ser del 2,83, en el moment més baix de la segona recessió dins el període de crisi que va començar el 2008.La gran majoria dels economistes (un 95%) creu que l'economia catalana està pitjor que fa un any. Aquesta dada explica la caiguda de la confiança. Dues terceres parts (67,7%) dels enquestats considera que l'economia catalana en aquest segon trimestre del 2020 continuarà tendint a empitjorar.La crisi pandèmica és vist, com era d'esperar, com el principal problema que afecta l'economia catalana. La Covid-19 ha suposat un impacte del tot imprevist. Amb anterioritat, mai un problema havia estat considerat entre els principals problemes de l'economia catalana per un percentatge tan elevat dels economistes.L'enquesta ha preguntat també per la gestió de les autoritats davant la crisi i els economistes la suspenen, tot valorant relativament millor la de les autoritats locals (amb un 4,22) i pitjor la del govern espanyol (amb un 3,30). Sobre les mesures per pal·liar els efectes de la Covid-19 en l'economia, els economistes també les suspenen, valorant millor les de protecció social (amb un 4,23) i pitjor les de tipus fiscal (amb un 2,83).Sobre l'impacte de la pandèmia en les activitats econòmiques del territori, a totes les demarcacions coincideixen que el turisme, les activitats d’oci i culturals i el comerç no alimentari seran les activitats més perjudicades, mentre que el comerç electrònic, el sector farmacèutic i el comerç alimentari i el sector productiu agroalimentari seran els relativament més beneficiats.​​​​​​

