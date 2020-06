Barcelona destina 800.000 euros de la taxa turística a la promoció, la Mercè, el Pride i el Grec

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat invertir 800.000 euros de la taxa turística de l'any passat a la campanya de promoció turística de Barcelona, el Pride 2020, el Festival Grec i la Mercè. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha defensat que aquests esdeveniments culturals han de contribuir a la "diversificació dels atractius de Barcelona com a destinació turística".En concret, es destinaran 200.000 euros a la campanya de promoció turística de Barcelona, 250.000 euros al Festival Grec, 250.000 euros més a la Mercè i 100.000 euros al Projecte Pride 2020.Pel que fa a la campanya de promoció, té com a objectiu impulsar diferents accions per contribuir al consum per part de la ciutadania local de l'oferta que fins ara es consumia més a nivell turístic. En relació al Pride 2020, es fonamenta en la contribució d'aquest esdeveniment al posicionament de Barcelona entre les principals destinacions turístiques del col·lectiu LGTBI."Volem fomentar a nivell internacional un turisme vinculat al món cultural i també el foment de la distribució de l'oferta turística i que siguin també els barcelonins els que s'apropin a aquests nous àmbits de difusió turística, que siguin els propis barcelonins que tornin a revisitar la seva ciutat en un estiu que serà excepcional", ha afegit Collboni.Els 800.000 euros se sumen a la inversió de gairebé 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha aprovat per donar suport al teixit empresarial i per la promoció de la ciutat.

