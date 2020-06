Oriol Mitjà: «La Generalitat no ha fet cas a les meves recomanacions»

Oriol Mitjà ha tornat a concedir una entrevista a El Món a Rac1 de Jordi Basté després de fer-se públic que el tractament amb hidroxicloroquina assajat per l'epidemiòleg no serveix per prevenir la Covid-19 i les últimes crítiques al Govern. Sobre la relació amb la Generalitat, que va nomenar-lo assessor per a la desescalada, Mitjà ha explicat que "no m'ha fet cas en les recomanacions de desconfinament". "Vam enviar un pla i ha acabat dominant el pla de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que té unes idees diferents, més conservadores. En el control de les infeccions prefereixo passar-me i sobreactuar, no quedar-me curt", ha sentenciat.En aquest sentit, l'investigador ha afirmat que el que va acceptar "no va ser un càrrec, me'n van oferir un que no diré però jo vaig demanar ser independent i no remunerat, pel que seria crític amb el govern que fos, encara que es tractés del que m'ho encarregava. Era la meva obligació com a científic, no me'n penedeixo", diu, i afegeix que "el meu cor és a Catalunya i tenia l'obligació de fer tot el necessari per salvar vides, ho tornaria a fer".Sobre el fet de passar a relacionar-se amb polítics, Mitjà afirma que "és la primera vegada que navegava entre polítics" i constata el que s'ha trobat en aquest context: "N'hi ha que s'han deixat la pell i d'altres han buscat només l'electoralisme. Vaig parlar amb un expresident del govern espanyol per arribar al govern actual però no van obrir-me la porta", ha revelat, si bé ho entén: "És un període de temps on tothom va molt atabalat, no saps amb qui pots confiar, t'arriba una carta d'un tal Oriol Mitjà i és legítim no fer-li cas".Durant la pandèmia, Oriol Mitjà també ha sortit al pas davant les crítiques que l'acusaven de formar part d'algun partit: "Em vaig defensar perquè a alguns se'ls va posar malament que fos crític amb el govern de Sánchez. Se sorprendrien si sabessin de qui sóc votant. Jo mai he donat peu als atacs personals", i deixa clar que no es vol dedicar a la política: "No tinc cap ambició en aquest aspecte. Jo vull passejar el meu gos per Arenys de Munt, si hagués volgut entrar en política ja ho hauria fet".En matèria purament científica, Mitjà ha lamentat que no s'escoltessin els experts el passat febrer, encara que des del 30 de març creu que "les coses s'estan fent prou bé". Tot i això, demana recordar les "lliçons" apreses fins ara de cara a una segona onada que podria ser "molt més greu", ja que "només un 5% de la població té anticossos". "Hem passat una de les pitjors crisis sanitàries de la nostra història i encara no s'ha acabat, ens ha donat una treva. El virus té la mateixa capacitat de transmissió i letalitat", remarca.Seguint la seva línia, l'epidemiòleg s'ha queixat de les eines del Govern: "Continuem entestats en utilitzar programes rudimentaris com l'Excel o el Go.Data que no utilitzen ni a Papua Nova Guinea". "Sense tecnologies de rastreig haurem de fer confinaments a l'engròs. Una de les coses que critico de Salut és que no s'utilitzin eines de Bluetooth i codis QR", explica.Segons Mitjà, el seguiment de contactes és una eina que "ha de servir per detectar més del 85% d'exposats al virus per fer-los una quarantena" més concreta, mentre també valora el certificat immunitari, que "serveix per obrir els esdeveniments multitudinaris abans de temps". Sense això, l'investigador preveu que "tardarem bastant temps a tornar a tenir esdeveniments multitudinaris perquè hi podria haver grans contagis".Tot i això, l'assessor del Govern també veu que "no podem continuar confinats per sempre, hem de sortir i veure els familiars", però per altra banda també creu que "hem de continuar pendents de l'alerta sanitària" perquè "el virus continua present i ha baixat per la meteorologia, però a la tardor segur que tornarà i cal estar preparats".Finalment, Mitjà també s'ha defensat pel resultat de l'assaig clínic amb hidroxicloroquina: "Hi havia molta necessitat de buscar medicaments, gairebé cap ha funcionat en laboratoris. Hem après molt durant aquest seguiment. En aquest context, només tenim eines no farmacològiques, separar la persona contagiosa de la resta". També ha comentat la seva absència en l'escenari públic els darrers dies: "He estat desaparegut perquè estava treballant. En la primera fase tenia un equip de 150 persones recollint dades i ara m'he hagut de tancar 3 setmanes durant 12 hores al dia per preparar les dades en un format per a la comunitat científica".​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor