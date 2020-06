El bitllet senzill electrònic arriba als autobusos de TMB

A partir d'aquest dimecres els usuaris dels autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ja podran comprar bitllets senzills electrònics a través de l'aplicació mòbil de la companyia. Des de l'inici de l'epidèmia els conductors ja no dispensen bitllets i a partir d'ara els passatgers podran validar el seu bitllet a través d'un codi QR quan pugin a l'autobús.La regidora de Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha assegurat que la mesura representa "un pas més" per millorar l'accessibilitat al transport públic. Alarcón també ha destacat que el bitllet electrònic permetrà guanyar temps en l'aturada dels busos a les estacions, ja que el conductor no haurà de vendre els bitllets.Alarcón ha descartat que en aquest cas hi hagi bretxa digital, ja que la gent gran acostuma a fer servir la T-4. "El bitllet senzill l'acostumen a comprar usuaris ocasionals o aquells que puntualment obliden comprar un altre títol", ha dit la presidenta de TMB. Actualment el bitllet senzill representa el 2% de la venda de títols de transport.Per comprar el bitllet senzill electrònic es pot accedir a la pàgina web de TMB o a la seva aplicació mòbil. Un cpp dins, el sistema expedeix un bitllet virtual no validat. Un cop validat dins el vehicle, el sistema determina la línia, la data i l'hora de validació del bitllet.El conseller delegat de TMB ha detallat que un altre objectiu que persegueix la implantació dle bitllet electrònic és l'eliminació dels diners en metàl·lic a bord dels busos.

