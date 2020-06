Entre el 25% i el 50% dels nous contagis de Covid-19 són asimptomàtics

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha valorat que la situació de la pandèmia de la covid-19 a Catalunya apunta a una estabilitat "bastant continuada". En declaracions a Catalunya Ràdio , ha afirmat que l'aixecament de restriccions, especialment de mobilitat, pot generar nous contactes però ha afegit que tot apunta a que hi ha possibilitat de detectar i seguir els contactes.L'augment de proves està permetent detectar que entre un 25 i un 50% dels casos són asimptomàtics i ha considerat que això és "el que ha passat des de l'inici de la infecció" però llavors no es feien tantes proves. Per últim, ha considerat que els rebrots e la Xina eren "previsibles" perquè el virus continua circulant.​​​​​​

