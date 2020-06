La Federació Llull considera «un retrocés» que el TS tombi el decret sobre el valencià

Les entitats Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Òmnium Cultural (OC) i Obra Cultural Balear (OCB), que formen la Federació Llull, han valorat "molt negativament" les dues sentències recents del Tribunal Suprem sobre els recursos contra el decret d'Usos Institucionals i Administratius de les Llengües Oficials en l’Administració de la Generalitat valenciana. El Suprem va tombar part del decret de la Generalitat valenciana que regula els usos institucionals i administratius de les llengües oficials, i que establia que les comunicacions amb Catalunya s'havien de fer només en català . Les entitats creuen que les sentències "són un retrocés en l'autogovern" i expressen la seva preocupació per "la regressió centralista de l'Estat".El decret de la Generalitat valenciana fixava que si es tracta de comunicacions amb comunitats "pertanyents al mateix àmbit lingüístic que el valencià, en aquest cas només es redactaran en aquesta llengua". La traducció al castellà es faria si es demanés. El Suprem rebutja els recursos de Generalitat valenciana i d'un sindicat contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que ja anul·lava aquest precepte, a més d'altres. L'alt tribunal argumenta que això és competència de l'Estat i que també cal fer la traducció al castellà.En dues sentències, el Suprem constata que és l'Estat, segons la Constitució, qui té la competència exclusiva per regular el procediment administratiu comú, en particular de la llengua en el cas de documents elaborats en una llengua cooficial en l'àmbit d'una comunitat autònoma que hagin de provocar efectes fora de l'àmbit territorial de la mateixa.Segons la Federació Llull, aquest Decret de la Generalitat valenciana "té la voluntat de desplegar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en l’àmbit de l’ús institucional, per avançar en la igualtat lingüística i acabar amb la històrica discriminació patida per la llengua pròpia del poble valencià". Considera que el govern valencià simplement garantia el dret de tots els ciutadans a l’ús de la llengua pròpia en la seva relació amb l’administració.Les entitats han indicat que "es tracta de dilucidar si les administracions valenciana, catalana i balear poden comunicar-se en la llengua pròpia i comuna, la llengua catalana", i han lamentat que segons el TS, no.En aquest context, han ressaltat la gravetat del pronunciament del Suprem perquè "restringeix l’autogovern, impedint d'aquesta manera qualsevol avanç cap a l’objectiu de la igualtat lingüística; perquè a la pràctica nega al valencià el caràcter de llengua pròpia del poble valencià i la subordina de fet al castellà, obviant que aquest gaudeix d’una situació de privilegi heretada de segles; perquè malgrat que el decret senzillament recull un fet que ja permet la norma estatal a l’empara d’un defecte de tècnica jurídica anul·la la norma autonòmica". Han indicat que el Suprem "es desdiu respecte a una sèrie de sentències anteriors en què reconeixia la unitat de la llengua i l’equivalència de les denominacions oficials de català i valencià".En aquest context, les entitats consideren que ara és el moment de reprendre la proposta que va fer l'ACPV l’any 2015 d’aplicar el compromís que les forces que conformen el Govern valencià van adoptar en el segon Acord de Botànic: "Aprovar nova Llei d’Igualtat Lingüística que doni la cobertura legal que avui no existeix per a posar fi a la discriminació dels valencianoparlants i per assegurar l’ús normal de la llengua pròpia i la cooperació amb la resta de la comunitat lingüística catalana".En aquest mateix sentit, han reclamat l'entrada del govern valencià a l’Institut Ramon Llull, com "a instrument al servei de la col·laboració entre governs de territoris del mateix àmbit lingüístic per a la promoció de la llengua i la cultura pròpies", així com "l'execució de l’acord de les Corts valencianes que va aprovar la reciprocitat de les emissions de TV3, IB3 i À Punt".

