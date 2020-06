Dos detinguts per l'atac a un pis ocupat per joves migrants a Premià de Mar

Les patrulles pacífiques de Premià de Mar: pic.twitter.com/j3aO425GIK — Sara Montesinos (@SaraMMP) June 14, 2020

Agressió a joves migrats a #PremiàdeMar. Un grup organitzat llença pedres i increpa un habitatge. No tolerarem racistes als nostres pobles! #AlertaUltra pic.twitter.com/K22OpengQF — UCFR Premià (Unitat Contra el feixisme i racisme) (@UCFR_Premia) June 14, 2020

Una altra agressió racista a Premià De Mar. O les institucions acteun INMEDIATAMENT o aixo no pot acabar bé pic.twitter.com/yNl4fZFo9t — Zakaria (@Zakaelk) June 14, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes en relació amb l'atac a un habitatge ocupat per joves immigrants a Premià de Mar (Maresme) el passat diumenge. Els detinguts tenen 32 anys, són de nacionalitat espanyola i veïns de Premià i Mataró i se'ls acusa de delictes d'atemptats, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordres públics, danys, lesions i un delicte d'odi i discriminació.Els Mossos van obrir una investigació aquest dilluns que va permetre identificar i detenir dos dels presumptes autors dels incidents. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.Els fets van succeir la nit del passat diumenge quan un grup de veïns es va concentrar davant un pis a la plaça del Doctor Ferran de Premià amb la intenció de fer fora un grup de joves que havia ocupat el pis. Un grup de veïns va accedir a l'interior del pis i va produir danys a l'immoble i lesions lleus a un dels ocupants.Els incidents van derivar en diversos danys a mobiliari urbà i es van produir diverses càrregues dels agents d'ordre públic per tal de dispersar els veïns concentrats. Cinc agents van resultar ferits lleus durant la intervenció.Està previst que els dos detinguts passin a disposició judicial en les properes hores. En un comunicat, els Mossos han reiterat el seu "compromís i la seva obligació per garantir la llibertat i deures de tots els ciutadans" i ha afegit que "treballa per defensar una societat lliure de racisme i xenofòbia".en el Codi Penal.

