Canadell es pronuncia sobre el seu possible futur en la política

8-Dit això, si a curt termini es veiés la possibilitat de recuperar la unitat estratègica, em plantejaria fer un pas endavant, en qualsevol posició que se’m demanés👇👇 — Joan Canadell (@jcanadellb) June 15, 2020

Aquests darrers dies s'ha parlat sobre el meu possible futur a primera línia política. Agraeixo molt els missatges de suport, però en general són informacions poc fonamentades, i voldria matisar algunes coses. Ho explico en aquest FIL👇👇 — Joan Canadell (@jcanadellb) June 15, 2020

10-Mentrestant, segueixo ferm i convençut de la meva tasca com a president de la @cambrabcn i @cambrescat. Tota la resta que surti del que he escrit, són només rumors.

Seguim!! FI — Joan Canadell (@jcanadellb) June 15, 2020

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha sortit al pas de les diverses informacions que apuntaven que faria el salt a la política en les pròximes llistes per a les eleccions al Parlament de Catalunya.A través d'un fil de piulades al seu compte oficial de Twitter, Canadell ha assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a president de la Cambra. Això, però, no tanca portes al seu pas a la política. "Si a curt termini es veiés la possibilitat de recuperar la unitat estratègica, em plantejaria fer un pas endavant, en qualsevol posició que se’m demanés", ha assegurat.Canadell ha esmentat les eleccions a l'Assemblea Nacional de Catalunya i a la necessitat d'una "unitat estratègica" dins l'independentisme català. "Considero que el paper del nou secretariat de l’ANC serà clau si és capaç de pressionar els partits, cap a un projecte unitari per culminar el procés. Un secretariat determinat i actiu pot canviar moltes coses..." explica el president de la Cambra. En aquest context i en el seu possible moviment cap a la política catalana, afirma que "hi ha alguna possibilitat" però "no la veu clara".

