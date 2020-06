FOTO La imatge del príncep Carles d'Anglaterra que ha encès les alarmes sobre el seu estat de salut

Prince Charles' fingers have proper upset me pic.twitter.com/zc10cD2Hmp — ForgottenScouseHouse (@ForgottenScouse) June 13, 2020

El príncep Carles d'Anglaterra ha encès totes les alarmes a les xarxes socials a partir d'una fotografia. Les mans que es veuen en una fotografia recent del príncep de Gal·les estan molt vermelles i inflades, un fet que no ha passat per alt per milers d'usuaris que han volgut destacar possibles problemes de salut del membre de la reialesa britànica.En Carles, de 72 anys i fill de l'actual monarca britànica Elisabet II, no ha mostrat cap problema de salut fins ara que pugui associar-se a aquest fenomen. Els dits inflats, segons els criteris mèdics, es poden produir per problemes de circulació de la sang, artritis o la manca d'ingesta de sal.La casa reial britànica no ha emès cap comunicat al respecte sobre les imatges. El departament de comunicació del Palau de Buckingham, segons expliquen diversos mitjans britànics, són molt reservats a l'hora de comunicar temàtiques de salut dels seus membres, a no ser que afectin plenament les seves facultats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor