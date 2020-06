Pilar Rahola i David Bustamante: la sorprenent (i hilarant) semblança que ha revelat la xarxa

La xarxa va plena en els darrers dies de muntatges fotogràfics de canvis de gènere. És una de les últimes tendències de Twitter. L'aplicació Face App converteix el rostre dels usuaris: si són homes, en dona. Si són dones, en home. S'han viralitzat els efectes aplicats als líders polítics -tant catalans com espanyols -, per exemple, i en les darreres hores també ha acumulat milers de comparticions i reaccions una ocurrent troballa.L'usuari @It_garlic ha fet la seva pròpia versió d'aquest canvi de gènere informàtic. Sense passar-lo, evidentment, per l'aplicatiu, ha recuperat una imatge de David Bustamante, cantant i exconcursant de la primera edició d'Operación Triunfo, i un cartell antic de Pilar Rahola com a candidata al Congrés per ERC. Què en penseu?

