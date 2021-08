Consells bàsics per viatjar amb les teves mascotes amb seguretat

I pel que fa als viatges internacionals?

Viatjar amb mascotes és possible, però cal fer-ho de manera segura i legal. Per això el Col·legi Oficial de Veterinaris de València (ICOVV) ha emès una sèrie deque es duguin a terme. Entre les recomanacions, portar el menjar habitual, la medicació prescrita contra marejos i utilitzar un sistema homologat de retenció són alguns dels consells.En primer lloc, des de l'ICOVV indiquen que a l'hora de fer l'equipatge de l'animal de companyia és molt importanten cas que n'estigui prenent alguna. D'aquesta manera es podran evitar problemes gàstrics que normalment es poden produir a causa del canvi de pinsos.Així mateix, si pateix marejos,perquè prescrigui un tractament adequat per evitar així les molèsties dels viatges a cistella de transport, han indicat les mateixes fonts.Si es vol viatjar en cotxe, romanent subjectes mitjançant un sistema homologat o dins d'un transportí amb unes dimensions suficients que li permetin un mínim moviment, així com una ventilació adequada."Si es tracta de trajectes llargs, igual que succeeix amb les persones, convé parar de tant en tant per descansar i passejar. A més, hem d'assegurar que la temperatura del cotxe és l'adequada perquè viatgin en les millors condicions i hem d'oferir aigua de tant en tant per evitar que pugui patir un cop de calor", destaquen els veterinaris valencians.L'ICOVV indica que si es vol viatjar fora d'Espanya amb l'animal de companyia cal saber que elsestanper evitar l'extensió de malalties potencialment transmissibles a l'home i als altres animals.Per això, cal tenir abans en compte que la mascota ha de tenir la documentació necessària per viatjar. En el cas de voler sortir fora del país amb gossos, gats o fures és imprescindible que l'animal sempre vagi acompanyat, estigui degudament identificat mitjançant xip i passaport, desparasitat i vacunat contra la ràbia.És recomanable, depenent del lloc de destinació de les vacances, que acrediti que l'animal està en condicions de fer el viatge o si cal qualsevol altre tractament exigit pel país de destinació.La normativa europea que regula aquests desplaçaments divideix els animals en dos grups: el grup A que inclou a gossos, gats i fures i el grup B, on estan englobats invertebrats, animals aquàtics ornamentals, amfibis, rèptils, aus i mamífers (rosegadors i conills).Elper desplaçament, tant del grup A com del B és de, encara que existeixen excepcions en el cas de rosegadors, conills o rèptils, que podran ser més sempre que la introducció no tingui una finalitat comercial.Quan el viatge es realitza entre estats membres de la Unió Europea, a més de la identificació i documentació de l'animal poden ser necessàries unes mesures sanitàries preventives per tal de combatre malalties o infeccions que puguin propagar a causa d'aquests desplaçaments.Per trasllats a països fora de la Unió Europea, des de l'ICOVV recomanen consultar amb l'ambaixada o el consolat del país de destinació dels requisits d'importació d'animals, per evitar possibles problemes a les fronteres. Finalment, insten a consultar amb la companyia de transport per assegurar-se les normes i possibles restriccions que puguin tenir per viatjar amb animals.

