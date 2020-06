La pressió sindical i patronal endarrereix la pròrroga dels ERTO

El govern espanyol ha presentat als agents socials i econòmics una proposta per allargar els ERTO fins al 30 de setembre, segons han confirmat diverses fonts. El pla de l'executiu de Pedro Sánchez és fomentar la reincorporació progressiva dels treballadors amb una reducció del tipus d'exempcions a les cotitzacions socials més alta pels que ja estiguin treballant, com ja passa amb la pròrroga de maig i juny.La jornada de converses, però, ha acabat sense acord entre la Moncloa i els agents socials. Des del ministeri que dirigeix Yolanda Díaz asseguren que continuaran conversant amb patronal i sindicats per tancar un acord tan ràpid com sigui possible.Segons el pla del govern espanyol, es rebaixarien les cotitzacions en un 60% al juliol, un 50% a l'agost i un 40% al setembre pels treballadors que tornin a l'activitat en empreses de menys de 50 empleats, i un 35%, un 25% i un 15%, respectivament, pels que es mantinguin en ERTO, segons ha avançat El País.En el cas de les empreses de més de 50 treballadors, la reducció a les cotitzacions pels que tornin a la feina seria del 35% al juliol, el 25% a l'agost i el 15% al setembre, mentre que es reduiria al 20%, el 10% i el 5% pels que segueixin dins de l'expedient de regulació temporal d'ocupació.Així mateix, el govern espanyol mantindria l'obligació d'allargar els contractes temporals de les persones afectades per un ERTO, i forçaria a pagar a 33 dies per any treballat els acomiadaments per causes objectives, i no a 20.La intenció, segons han indicat fons del ministeri de treball, era portar la mesura al Consell de Ministres d'aquest dimarts.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor