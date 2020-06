L'Ajuntament de Barcelona es compromet a utilitzar el superàvit per pal·liar els efectes de la crisi

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la creació d'un fons de 90 milions d'euros per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus a la ciutat. La mesura implica una modificació del pressupost del 2020, pel qual el govern d'Ada Colau s'ha compromès a utilitzar el superàvit del consistori.Els encarregats d'anunciar la modificació pressupostària han estat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i el regidor de Pressupostos, Jordi Martí. Per ara, el govern espanyol encara no ha autoritzat els ajuntaments a utilitzar el superàvit.Martí ha defensat l'opció del superàvit com a via per poder disposar de 90 milions d'euros tot i que la caiguda d'ingressos de l'Ajuntament ha estat de 243 milions des de l'inici de l'epidèmia. El dèficit encara creixerà més, perquè l'Ajuntament calcula que haurà de fer front a una despesa extra de 67 milions d'euros. En aquest capítol hi entren les despeses relacionades amb el transport públic o amb les concessions a entitats esportives.Collboni i Martí han detallat que portaran la proposta a la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres. Si s'aprova, l'aprovació definitiva s'hauria de produir el 24 de juliol. Collboni s'ha mostrat convençut que hi haurà "consens" entre els grups de l'oposició.El consistori calcula que el dèficit que provocarà el coronavirus serà de 310 milions d'euros per la disminució dels ingressos, als quals caldrà afegir-hi els 90 del fons per minimitzar els efectes de la crisi.Per aconseguir aquests 400 milions, l'equip de govern preveu agafar-ne 160 del fons romanent de tresoreria (l'estalvi que s'ha aconseguit fer en els últims exercicis), 60 del fons de tresoreria, 65 de l'estalvi que ha suposat l'aturada d'inversions que ja estaven en marxa com les obres de la plaça de les Glòries, 90 d'endarreriment d'inversions i 25 de despeses no indispensables.Així, l'equip de govern preveu fer front als 400 milions sense necessitat de demanar crèdits extraordinaris, però en tot cas, Martí ha alertat que els 90 milions del fons contra les conseqüències de la Covid-19 són per parar el cop aquest any, però que el “repte” important serà el de l'any vinent.​​​​​​

