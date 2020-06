Sanitat notifica 40 nous casos de coronavirus i 25 morts en l'última setmana

El Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que en els últims dies, i en registra 25 en l'última setmana. Segons l’últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 244.109 casos confirmats per proves diagnòstiques, 181 més que al total d’ahir (243.928) i 40 diagnosticats el dia previ. D’aquests, n'hi ha 17 a Catalunya i 12 a Madrid. De les defuncions dels últims set dies, n'hi ha 6 a Madrid, 4 a Castella i Lleó i 3 a Castella-la Manxa, el País Basc i Astúries. En l’última setmana hi ha hagut també 94 hospitalitzacions i 3 ingressos en UCI a tot l’estat espanyol.Segons l’últim informe de Sanitat, hi ha hagut 4.439 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 1.751, en la darrera setmana. Per inici de símptomes, 859 s’han diagnosticat en les últims dues setmanes i 218, en els darrers set dies.A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s’ha diagnosticat 59.897, 17 el dia previ. 1.386 s’han diagnosticat en els últims 14 dies i 614 en la darrera setmana. Per inici de símptomes, 275 s’han diagnostica en els últims 14 dies i 62 en els darrers set.Catalunya és la comunitat que acumula més casos diagnosticats el dia previ seguida de Madrid, amb 12. Hi ha deu comunitats sense cap nou cas confirmat i set en tenen menys de quatre.Pel que fa a les defuncions, Catalunya n’acumula 5.587, 1 en els últims set dies. En l'última setmana, Madrid n’acumula 6, Castella i Lleó, 4, i hi ha tres comunitats (el País Basc, Astúries i Castella-la Manxa) que en registren 3 cadascuna. N’hi ha vuit que no han tingut cap mort en l’última setmana.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 124.642 hospitalitzacions, 94 en els últims set dies. Del total, 29.270 s’han produït a Catalunya i Madrid n’acumula 42.230. Amb ingrés els últims set dies, Madrid n’ha tingut 30, Castella i Lleó, 12 i Catalunya, 11. Hi ha quatre comunitats sense cap ingrés.En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n’hi ha hagut 11.620 , 3 en els últims set dies. Només hi ha tres comunitats (Castella-la Manxa, País Valencià i Madrid) que n’han tingut un. La resta no han tingut cap entrada en Unitats de Cures Intensives. Del total, Catalunya n’acumula 2.980 i Madrid, 3.596.El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que l’evolució és “molt bona” i que “la transmissió comunitària és cada vegada menor”. En aquest sentit ha explicat que durant l’última setmana s’han detectat més de 52.000 casos sospitosos i que a més del 90% se’ls ha fet una prova PCR.A més, ha dit que el 40% dels casos detectats són asimptomàtics i que cada cop hi ha menys ingressats a les UCI, amb la qual cosa “la probabilitat de morts en les properes setmanes, va baixant”. El fet de tenir la transmissió comunitària “més controlada” permet centrar-se en els “brots” i actuar-hi.Simón també ha explicat que estan estudiant la possibilitat d’avançar la vacunació de la grup per reduir els efectes d’aquest virus i també d’una possible nova onada de la pandèmia. “S’està discutint”, ha dit.D’altra banda, ha afirmat que grans ciutats com Barcelona i Madrid cal tenir més prudència que en altres punts perquè, tot i que l’evolució és bona, la “una reintroducció dels virus en aquestes ciutats s’hauria de prendre més seriosament”.​​​​​​

