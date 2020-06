Instagram Live amb Samantha Gilabert

El programa Operación Triunfo ha finalitzat l'edició 2020. Al llarg de tot el concurs, com és habitual, alguns noms han centrat més els focus mediàtics que d'altres. Un d'ells ha estat el de Samantha Gilabert, la cantant valenciana que ha enamorat el públic amb la seva espontaneïtat, el seu pas pel programa, la seva personalitat i la tria de cançons. La seva interpretació de Que tinguem sort de Lluis Llach va ser una reivindicació per un tipus de música i un amor a la llengua.La Samantha representa una generació de joves que veu la societat, la música i fins i tot la política amb una nova visió. Ara que ha acabat el programa, cap a on anirà la seva carrera després de l'estrena del seu primer single? Com valora aquests mesos? Com va viure des de l'Acadèmia d'OT la suspensió per la pandèmia i el seu posterior retorn?Totes aquestes qüestions les respondrà a través de l'Instagram Live de seguiu-nos, i rebreu una notificació quan comenci -, a més de les que els lectors ens traslladin per a preguntar-li, a partir de les 17:30h.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor