El Camp Nou homenatjarà les víctimes del coronavirus amb «El cant dels ocells»

La peça està interpretada en el vídeo d'homenatge per tota la secció de violoncels de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, formada per nou músics, en la versió que el mateix Pau Casals va arranjar per a grup d’aquest instrument. Per motius de seguretat, els músics no estaran físicament a l’Estadi aquest dimarts.



El que es veurà serà un vídeo dels intèrprets tocant aquesta peça al terreny de joc, en una gravació que va tenir lloc el dijous 10 de juny al Camp Nou, seguint tots els protocols sanitaris i de seguretat pertinents.