La Fiscalia demana reobrir la causa contra Ribó pel viatge a la final de la Champions

La Fiscalia anticorrupció ha recorregut la decisió del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, instructor del "cas 3%", d'arxivar la investigació contra el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, per un presumpte delicte de suborn, segons confirmen fonts de la Fiscalia. El ministeri públic vol que es reobri la causa pel viatge en avió privat pagat per l'empresari Jordi Soler a la final de la Champions del 2015 a Berlín.De la Mata va concloure que no hi havia indicis suficients per determinar que el viatge es produís en consideració de la funció de Ribó com a Síndic de Greuges. Va declarar al febrer a l'Audiència que desconeixia qui havia pagat els trajectes en avió privat. El fiscal, però, veu un "vincle" entre el Ribó i l'empresari Jordi Soler i demana a la Guàrdia Civil que reclami un expedient d'una queixa de Soler -imputat a la causa del 3%- que va gestionar l'oficina del Síndic de Greuges.

