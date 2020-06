El sector cultural aixeca la veu: les discoteques sí i la cultura popular no?

És de calaix que l'administració ha de donar exemple, però fa molta ràbia que es suspenguen les festes majors i el pa de molts professionals de l'espectacle, mentre al carrer passen coses com aquesta. Barcelona, 13 de juny de 2020. 🤬 pic.twitter.com/6VnVX1uLW7 — Pepet i marieta (@pepetimarieta) June 13, 2020

Si la cultura ja està afectada en una situació normal, en temps de coronavirus és encara més exagerat. És, actualment, un dels sectors més perjudicats. Festivals musicals, gastronòmics, cinèfils; estrenes literàries, de nous discs, cinematogràfiques; salons com Alimentària, el del Tattoo o el del Mòbil; festes majors i tradicionals amb anys d'història, i moltes altres activitats culturals s'han vist ajornades i, fins i tot, cancel·lades per la crisi sanitària.Malgrat això, la creativitat que envolta tot el món de la cultura no ha defraudat en un moment tan crític. Artistes, museus i grans companyies s'han aliat per lluitar contra el coronavirus i han decidit compartir la cultura sigui com sigui Amb la desescalada del confinament i la suavització de les mesures anti Covid-19, la societat torna a trepitjar el carrer i l'oci retorna a les seves vides. Les llibreries aixequen les persianes, els museus reobren portes amb canvis en les exposicions per adaptar-se a la "nova normalitat", alguns dels festivals més importants es reinventen en formats més minimalistes, els cinemes es converteixen en sales per a espectadors privilegiats i la cultura comença a envair, a poc a poc, els carrers de Catalunya. La música i el món de l'espectacle, però, són els grans oblidats.Amb l'entrada de la fase 3, el govern espanyol ha rectificat i ha donat llum verda a l'obertura de discoteques i clubs d'oci nocturn, però les festes populars i tradicionals catalanes es veuen amenaçades o, fins i tot, cancel·lades. És el cas de la Patum, a Berga, o la Festa del Mercat a la Plaça, a Amposta, així com les festes majors de Sant Cugat. I La Mercè, de moment, en suspensió. També s'hi pot sumar que moltes platges es quedaran buides per Sant Joan després que els Ajuntaments hagin decidit evitar-hi aglomeracions i suspendre, per tant, qualsevol concert.I mentre uns resen per ser salvats, altres fan cas omís de la normativa. El primer cap de setmana d'obertura de les platges de Barcelona, les imatges no han estat gens diferents del primer dia de sortides pel passeig marítim. En veure la realitat, artistes i grups musicals com Pepet i Marieta o l'Orquestra Metropol han mostrat el seu disgust amb la població a través de les xarxes socials.Una discoteca amb aforament per a 3.000 persones pot concentrar fins a un terç de la seva capacitat habitual (1.000) i un poble que no supera els mil habitants pot quedar-se sense les seves festes majors. Per què? La plataforma Cultura en lluita , sota el lema "La cultura no se suspèn, es prorroga", reivindica els drets dels treballadors del sector cultural que s'han vist afectats per la suspensió de l'activitat des que es va decretar l'estat d'alarma a mitjans de març."Si no hi ha festes majors, ni festivals, ni actuacions en sales, si no hi ha música en directe, desenes de milers de músics i les seves famílies quedarem totalment desprotegits". Així és com la plataforma reclama que els Ajuntaments puguin revalorar si realment s'han de cancel·lar o no les festes majors i buscar alternatives per evitar que el sector acabi morint. Amb una crida al públic final, Cultura en lluita demana a la població que els ajudi a salvar les festes: "Ajudeu-nos a fer arribar als vostres pobles i ciutats el missatge".

