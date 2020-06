Dos any i mig més de presó: tercera condemna a Pablo Hasél en 10 dies

El jutjat penal 3 de Lleida ha condemnat a dos anys i mig de presó i a una multa de 2.400 euros el raper lleidatà Pablo Hasél per haver agredit un home que va declarar com a testimoni en un judici per una presumpta agressió d'un guàrdia urbà a un menor, en el qual l'agent va ser absolt.Segons el denunciant, Hasél, el 18 d'octubre de 2017, li va propinar una puntada de peu i el va amenaçar mentre l'acusava de "fals testimoni" en el judici celebrat setmanes abans. En canvi, el raper va declarar que aquest home l'estava esperant i que se li va encarar. Aquesta és la tercera pena de presó que se li imposa a Hasél en deu dies i que se suma als nou mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme i als sis mesos de presó per lesions.En aquesta última sentència, el jutjat penal 3 de Lleida el condemna concretament a 1 any i 9 mesos de presó i una multa de 2.160 euros per un delicte d'obstrucció a la justícia, a 9 mesos més de presó per un delicte d'amenaces i a una multa de 240 euros per un delicte lleu de maltractament d'obra en grau de temptativa.Hasél ha fet pública aquesta última condemna a través de les xarxes socials. Ha qualificat els fets de "muntatge policial" i la vista de "judici-farsa". Creu que les tres sentències condemnatòries en deu dies no són "casualitat" i ho considera una "operació de l'Estat" per empresonar-lo com a "càstig" pel seu "compromís i lluita als carrers". Així, entén que és un "cap de turc" que utilitzen per "espantar" la resta.

