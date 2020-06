Traslladen Forcadell a la presó de Wad-Ras a Barcelona

Carme Forcadell deixa la presó de Mas d'Enric del Catllà i complirà condemna a partir d'ara al centre penitenciari de dones Wad-Ras a Barcelona. El trasllat, que respon a la petició formulada per la pròpia expresidenta del Parlament, ja s'ha fet efectiu. Segons les fonts consultades per, Forcadell tenia la intenció de ser més a prop de la seva família, que resideix a Sabadell, i per això va cursar la petició davant l'autoritat penitenciària. Segons les mateixes fonts, els motius esgrimits de forma oficial són "personals i familiars".L'expresidenta del Parlament ja havia estat reclosa a Alcalá-Meco (Madrid) i també a la presó Puig de les Basses de Figueres -amb Dolors Bassa, en el primer tram de la seva reclusió en centres penitenciaris de Catalunya-, però havia passat la major part de l'empresonament al centre del Catllar, on va demanar el primer trasllat per ser més a prop de la seva mare. En aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, Forcadell sortia de la presó per prestar serveis en una fundació que tracta amb menors no acompanyats. La crisi del coronavirus fa frustrar aquestes sortides.El nou canvi d'ubicació -a Wad-Ras- l'apropa a Sabadell, on residia des de feia anys, abans de ser empresonada pels fets d'octubre del 2017. En l'última entrevista concedida a aquest diari - feta físicament a la presó de Mas d'Enric i publicada el 8 de març , just abans que es decretés l'estat d'alarma per la pandèmia-, Forcadell relatava que podia veure puntualment la mare i que les sortides que feia per exercir el voluntariat li permetien connectar amb la seva experiència professional com a educadora. Abans de ser presidenta del Parlament i presidir l'ANC, Forcadell treballava en l'àmbit educatiu, en aules d'acollida.Forcadell suma 816 dies d'empresonament. Condemnada a 11 anys i mig per sedició pel Tribunal Suprem, l'expresidenta del Parlament tenia l'aval penitenciari per abandonar tres dies a la setmana la presó per fer tasques de voluntariat. Forcadell tornava a dormir a Mas d'Enric després de completar la jornada. La crisi sanitària va fer que aquestes sortides quedessin limitades.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor