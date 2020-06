EH Bildu demana que Felipe González comparegui al Congrés per explicar el seu suposat aval als GAL i que també ho faci el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per informar sobre "fets relatius al terrorisme d’Estat" durant els governs de l’expresident. A més, ha anunciat que impulsarà al Congrés i al Senat la creació de comissions d’investigació per dirimir "responsabilitats polítiques" i que "aclareixin els fets que confirmen els documents de la CIA".La formació ha pres la decisió després que s’hagi fet públic que un document desclassificat de la CIA apunta que González va aprovar la creació “d’un grup de mercenaris” per combatre ETA."Felipe González ha acordat la creació d'un grup de mercenaris, controlats per l'exèrcit, per combatre al marge de la llei a terroristes". Aquesta és la frase més contundent que apareix en una sèrie de documents de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA) dels Estats Units, que va investigar el cas dels Grups Antiterroristes d'Alliberació (GAL) a l'estat espanyol durant la dècada dels vuitanta.Definida com a informació "secreta", segons la documentació publicada per La Razón l'expresident socialista estava al darrere del grup terrorista que va atemptar contra membres d'ETA. En concret, la CIA detalla que "el govern espanyol sembla determinat a adoptar una estratègia poc ortodoxa en relació amb ETA". Després d'una frase censurada, l'Agència apunta que "Felipe González ha acordat la creació d'un grup de mercenaris, controlats per l'exèrcit, per combatre fora de la llei a terroristes".En la mateixa documentació s'afegeix que "els mercenaris no serien necessàriament espanyols i tindrien la missió d'assassinar als líders d'ETA a Espanya i a França. El denominat Grup Antiterrorista d'Alliberació (GAL), similar als esquadrons considerats pel govern, de fet ha sorgit al sud de França"."Els GAL ha assassinat a dos coneguts activistes d'ETA-M al sud de França i ha segrestat a un home de negocis espanyol a Hendaia del qual sospitaven que col·laborava amb els terroristes", apunta la CIA.El rotatiu espanyol també cita documentació on es recull que "si la suposada participació de Madrid es confirma, les credencials democràtiques del govern espanyol i del Partit Socialista estarien seriosament tacades". En una nota a peu de pàgina l'agència estatunidenca afegeix que no seria la primera vegada que es combat a ETA des de la il·legalitat. En el passat ja havien aparegut com Anti Terrorisme ETA (ATE), l'Aliança Apostòlica Anticomunista (Triple A) i el Batalló Basc-Espanyol.En l'informe titulat Espanya: Terrorisme basc i resposta governamental, la CIA afirma que "les operacions dels GAL són de procedència incerta tot i que molts periodistes espanyols i observadors públics sospiten que el grup podria haver estat enfosquit pel govern espanyol".Als anys 80 els GAL van assassinar i segrestar membres d'ETA i personalitats vinculades a l'esquerra abertzale, encara que, a partir d'informacions errònies, també van atemptar contra persones que res tenien a veure amb l'independentisme basc. González sempre ha negat tenir cap relació o informació sobre l'assumpte més enllà del que apareixia a la premsa. Alts càrrecs del ministeri de l'Interior penedits, però, havien afirmat que l'expresident n'estava al cas.

