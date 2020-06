Llach esclata contra Buch pel cas de racisme als Mossos: «Si ho justifiquen, amb mi que no hi comptin»

El que passa a @interior amb un sector dels @mossos no té justificació ètica, ni política, ni estratègica o tàctica i va contra la comprensió mateixa d'allò que ha de ser aquest país. I si JXC, @MiquelBuch o qui sigui ho justifiquen, amb mi que no hi comptin. Ja n'hi ha prou. https://t.co/U2LBL2gfPu — Lluís Llach (@lluis_llach) June 15, 2020

Lluís Llach esclata contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, i Junts per Catalunya pel cas de racisme dels Mossos d'Esquadra que s'ha destapat avui. "Si JxCat, Miquel Buch o qui sigui ho justifiquen, amb mi que no hi comptin. Ja n'hi ha prou", ha assegurat l'exdiputat en el seu perfil de Twitter.A la piulada, Llach ha citat la notícia en que es pot sentir l'àudio on uns agents del ARRO van vexar i insultar a un noi durant una acció policial. "No ets humà, ets un mono", es pot sentir als audios. Davant d'això el cantautor ha assegurat que "el que passa a Interior amb un sector dels Mossos no té justificació ètica, ni política, ni estratègica o tàctica i va contra la comprensió mateixa d'allò que ha de ser aquest país".De moment Buch ha acordat l'aplicació immediata d'una mesura cautelar de canvi de destinació dels agents implicats en una presumpta agressió racista al Bages, a l'espera de la resolució judicial del procediment obert als jutjats de Manresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor