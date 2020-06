Canvi a la direcció d'«El País»: plega Sol Gallego i torna Javier Moreno

Canvi a la direcció d': Soledad Gallego-Díaz plega dos anys després. La periodista, de 69 anys, es va convertir en la primera dona a ocupar la direcció del diari, fundat el 1976. La substituirà Javier Moreno, que ja va dirigir la principal capçalera del Grup Prisa entre el maig del 2006 i el febrer del 2014.Gallego-Díaz va arribar al càrrec el juny del 2018, coincidint amb l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa i ara, dos anys després, les dues parts han decidit no renovar el contracte. La periodista ha hagut de capejar un moment econòmic complicat, amb una caiguda constant d'ingressos.Moreno actualment exercia com a director de l'edició d'El País a Amèrica. Com a màxim dirigent del diari entre el 2006 i el 2014, Moreno ha haver d'afrontar el primer Expedient de Regulació d'Ocupació de la història de la capçalera, fruit de la crisi econòmica que patia Espanya i la caiguda fulminant de les vendes de la premsa en paper.

