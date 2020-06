Podem Catalunya enceta una nova batalla, ara pel lideratge del partit

Només queden 48 hores per participar en el procés d'elecció dels nous òrgans de Podem Catalunya. Si encara no has votat, anima't. Jo ja ho he fet per @ConchiAbellan_ i l'equip que encapçala, Un Podemos contigo. https://t.co/904m22wPVb#EcharRaíces — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) June 15, 2020

Si fa tot just un mes Podem Catalunya s'embrancava en la tria de la seva candidata per a les eleccions catalanes , el partit està ara en plena pugna per escollir nova líder. La cinquena secretaria general en tan sols cinc anys d'existència, una realitat simptomàtica de l'agitada vida interna de la formació des de la seva creació. El duel que s'ha de dirimir aquests dies, però, no és nou. Les dues principals cares que s'enfronten són les mateixes que un mes enrere: Noe Bail, que va guanyar les anteriors primàries per ser la candidata del partit a les eleccions catalanes, i la diputada Conchi Abellán, la candidata avalada per la direcció estatal de Podem i afí a la dels comuns.La història de les primàries del 2018 per triar el relleu de Xavier Domènech i les que van servir per triar al maig la cap de llista a les pròximes eleccions al Parlament, es repeteix. Des que Albano Dante Fachin es va veure abocat a dimitir el novembre del 2017, tant la direcció estatal de Pablo Iglesias com la de Catalunya en Comú s'han esmerçat per aconseguir una cúpula de Podem Catalunya alineada amb els seus postulats. Ho van aconseguir efímerament amb la fórmula Domènech, durant poc més de quatre mesos, i ho continuen intentant des del seu adeu abrupte de la primera línia de la política.Bail va guanyar contra tot pronòstic i per una diferència de només 19 vots les primàries a la secretaria general del partit del 2018 contra Jaume Durall, el candidat que va rebre el suport públic de la cúpula dels comuns. Però va haver de deixar el càrrec de secretària general el febrer passat perquè la majoria del consell ciutadà de Podem Catalunya va reclamar el seu relleu aprofitant que a escala estatal se celebrava també el congrés de Vistalegre 3. Des d'aleshores, una gestora pilotada per Rosa Cañadell està al capdavant del partit.Disposada, però, a continuar en la primera línia, Bail es va presentar a les primàries per ser la candidata de Podem Catalunya dins de la llista dels comuns a les pròximes eleccions catalanes. La candidatura dels comuns estarà encapçalada per Jéssica Albiach, però Bail va guanyar la partida a Podem a la diputada al Parlament Conchi Abellán , que també és membre de la direcció estatal de Podem. La diferència va ser de 170 vots, en una votació en la qual van participar 5.900 persones. Ara, totes dues s'enfronten de nou. Bail per recuperar la secretaria general que es va veure forçada a deixar fa quatre mesos i Abellán per intentar arrabassar-li en unes primàries en les quals també es presenten dos candidats més, Manuel Galiñanes i Albert Bastida.A la candidatura de Bail s'integren l'impulsor de la ILP de la renda garantida de ciutadania i el portaveu de la Marea Blanca, Antonio Barberà. Alguns dels que inicialment li donaven suport han acabat finalment apostant per Galiñanes. A la llista d'Abellán hi ha els diputats al Parlament Lucas Ferro i Yolanda López. La candidatura la tanca un històric, Vicenç Navarro, i compta amb el suport dels principals dirigents tant de Podem com dels comuns, que n'han fet campanya activa.El projecte de Bail passa per "trencar la dinàmica de blocs" dins de l'executiva i donar més presència als moviments socials. Com fa dos anys, reivindica que Podem Catalunya ha de tenir una "veu pròpia", fet que significa preservar un perfil fort com a partit independent i que articuli una "coalició estable" amb els comuns, que sempre han volgut la confluència amb Podem. "Volem una relació de tu a tu entre els dos partits", sostenen des de la candidatura. En aquesta línia, entenen que el partit lila hauria d'ocupar el segon lloc de la llista des les pròximes eleccions catalanes i que, per tant, Bail fes tàndem amb Jéssica Albiach.Abellán, per la seva banda, advoca per una "coordinació més estable" amb els comuns per evitar, per exemple, la desunió de candidatures que es va viure a les passades eleccions municipals. També treballar per una "coordinació real" amb els cercles del partit perquè el territori ha quedat, al seu parer, "abandonat". De fet, analitza que Podem va néixer i es va veure abocat a anar "d'eleccions en eleccions", motiu pel qual el partit no ha aconseguit estabilitzar-se. "Toca treballar per a un govern progressista a Catalunya i rearmar-nos davant la dreta a nivell estatal", assegura la dirigent.La candidatura d'Abellán es presenta com la de l'equip "de Pablo Iglesias". Des de l'òrbita de Bail ho veuen amb recels i assenyalen que és contraproduent "intentar-se apropiar" de la figura del líder de Podem. "Poques persones han estat més fidels a Pablo que Bail. Sempre ha fet campanya per ell", asseguren. Abellán, per la seva banda, argumenta que ella és "directament" a la direcció estatal d'Iglesias, treballant-hi colze a colze.El fet que hi hagi quatre candidats augmenta el factor imprevisible del resultat, que es coneixerà divendres que ve. Podem Catalunya aspira a l'estabilitat, objectiu difícil tenint present que l'horitzó és, de nou, electoral. L'escenari a escala estatal, amb la coalició de govern assetjada per la dreta, tampoc es preveu precisament plàcid. Gemma Ubasart, Albano Dante Fachin i Xavier Domènech, els antecessors al capdavant del partit, s'ho miren ja de lluny.

