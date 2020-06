El CAP Gòtic avisa que tancarà d'aquí a una setmana si no disposa d'una nova ubicació provisional

Veient la manca de respostes de @bcn_ajuntament i @salutcat:



📢 Convoquem demà a les 13.30h a Sant Jaume a veïnes usuàries i treballadores del CAP. 👩‍⚕️✊🏽



Si no tenim solució provisional immediata el dia 22 haurem de tancar el CAP!#CAPGoticNouJa pic.twitter.com/hVD8I3Gg8k — Nou CAP Gòtic Ja! (@CAPGoticNouJa) June 15, 2020

La plataforma Nou Cap Gòtic Ja, integrada per professionals i usuaris de l'ambulatori, assegura que tancarà les portes del CAP el 22 de juny si abans no disposa d'una solució provisional de nou emplaçament. L'ambulatori és el centre de salut de referència per a 15.000 veïns.L'equipament està pendent de trasllat des del 2008, segons recull el Pacte de Ciutat signat el 2008 per l'Ajuntament i el Departament de Salut i segons els sanitaris el coronavirus l'ha portat al límit . Per això reclamen agilitzar el trasllat i, mentre això no sigui possible, disposar d'una nova ubicació provisional. La proposta de treballadors i usuaris és que s'instal·lin mòduls prefabricats a la plaça Joaquim Xirau, just davant de l'ambulatori.La plataforma ha convocat per a aquest dimarts una concentració a la plaça de Sant Jaume. L'objectiu és pressionar l'Ajuntament i el Departament de Salut per trobar una solució provisional a la manca d'espai al CAP.Pel que fa a la ubicació definitiva, han posat sobre a taula de l'Ajuntament i el Departament de Salut tres propostes de nou emplaçament: l'antiga Foneria de Canons, a les Rambles, l'edifici annex de Correus i la prefectura de la policia nacional espanyola a la Via Laietana.L'Ajuntament i la direcció del CAP havien abordat la possibilitat que fos l'antiga Foneria de Canons. A principis de març, però, el president Quim Torra va anunciar la intenció del Govern de convertir l'edifici en un nou espai cultural L'anunci va agafar per sorpresa l'Ajuntament. En l'anterior mandat el consistori ja va voler comprar l'edifici, propietat de la Generalitat, però finalment les dues administracions no van arribar a un acord pel preu. Les crítiques a l'anunci de Torra també van arribar des del grup d'ERC a l'Ajuntament, acusant-lo d'actuar amb "irresponsabilitat", per no haver consultat els nous usos amb els veïns.L'altre espai que els professionals veuen amb bons ulls per al trasllat és l'edifici annex a la part posterior de Correus. És propietat de l'Estat i el govern espanyol negocia amb el clúster d'startups Barcelona Tech City, una ampliació de la seva seu, que comptaria amb el vistiplau de l'Ajuntament, segons va avançar La Vanguardia Aquest dijous, en la presentació de la plataforma, veïns i treballadors han afegit una tercera opció per al trasllat: la comissaria de la Via Laietana. La prefectura de la policia nacional espanyola fa temps que és en el punt de mira de col·lectius veïnals i de l'Ajuntament i ara el CAP Gòtic l'assenyala com a solució.El 2017, la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats va aprovar una proposició no de llei presentada per ERC per convertir la comissaria en un memorial de la repressió franquista . Ja el 2019, els republicans van portar a l'Ajuntament de Barcelona una proposició per traslladar la prefectura. Van rebre el suport de Junts per Catalunya i dels dos grups de govern, Barcelona en Comú i el PSC.Abans el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ja havia enviat una carta al cap de la policia espanyola a Catalunya instant-lo a "iniciar un diàleg" sobre el futur de la prefectura . Concretament, Rabassa expressava el seu "convenciment" que l'espai on s'ubica no és "idoni" i avança la idea de traslladar la prefectura a un altre indret.

