Maruja Torres deixa d'escriure a «El País»: «No tinc el cony per sorolls»

Soledad Gallego-Diaz deja la dirección de @el_pais y yo paso a comunicaros que mi artículo del sábado anterior es el último que habéis leído en dicho medio. He disfrutando mucho y os doy las gracias, a los lectores y a los compañeros. No tengo el coño para ruidos. — Maruja Torres (@MistralS) June 15, 2020

El Niño de los ERTE : Javier Moreno volverá a dirigir El País y reemplaza a Soledad Gallego-Díaz https://t.co/kAH3DbwCfv vía @eldiarioes — Maruja Torres (@MistralS) June 15, 2020

Ha sido el puto corrector-anticipador. Sé muy bien que hicieron ERES. https://t.co/2mRzJibwPk — Maruja Torres (@MistralS) June 15, 2020

La columnista històrica d'El País Maruja Torres ha anunciat, després de 38 anys, que posa fi a la seva feina pel diari. El motiu és l'adeu de Soledad Gallego Díaz , directora des del 2018, i l'arribada de Javier Moreno al seu lloc.L'escriptora no ha encaixat bé el relleu en la direcció de la capçalera del Grup Prisa i així ho ha fet públic a les xarxes socials, on ha explicat la seva decisió: "El meu article del dissabte anterior és l'últim que heu llegit en aquest mitjà".Maruja Torres s'ha acomiadat i ha deixat un contundent missatge en referència al canvi: "He gaudit molt i us dono les gràcies, als lectors i als companys. No tinc el cony per sorolls". Més tard, la periodista ha definit Javier Moreno com a "el nen dels ERO".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor