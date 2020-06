El cardenal Cañizares assegura que la vacuna contra la Covid-19 es fa amb «fetus avortats»

El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha afirmat que una de les vacunes contra el coronavirus Covid-19 està fabricant-se amb cèl·lules de "fetus avortats". Així ho va assegurar aquest diumenge 14 de juny durant l'homilia de la missa de Corpus Christi a la Catedral de València."Ens trobem amb una dolorosíssima notícia: que una de les vacunes es fabrica a base de cèl·lules de fetus avortats i això és anar contra l'home, menysprear, primer se'l mata amb l'avortament i després se'l manipula per ... mira què bé, tenim una vacuna, no senyor, tenim una desgràcia més obra del diable", ha subratllat Cañizares, unes declaracions que es poden veure a partir del minut 55:25 del vídeo que encapçala la peça.Segons ha precisat l'arquebisbe de València, aquests actes són "obra del diable" perquè "el dimoni existeix, en plena pandèmia, intentant dur a terme investigacions per a vacunes".En acabar la missa de Corpus Christi, el cura va demanar que la tornada a la normalitat després de l'estat d'alarma "no sigui com tornar a abans de la pandèmia", sinó per recuperar el que més es "necessita": "El sentit de Déu que l'hem perdut, el de l'adoració, el de ser germans".L'arquebisbe va insistir, abans de donar la benedicció final, en la necessitat d'"un canvi molt gran, de civilització, de costums, un canvi que demostri que Déu és aquí", segons va recollir l'Arquebisbat en un comunicat."Aquesta és la nova normalitat que els cristians estem cridats a portar per estar a prop dels que pateixen el dolor i la mort, perquè aquest és l'amor que Déu vol, no mesures disciplinàries sinó canvi de ment, de cor, és a dir conversió", ha expressat.​​​​​​

