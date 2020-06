Vara demana l'ajut de la dreta per fer que ERC sigui «irrellevant»

El president d'Extremadura i president del Consell Territorial del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha emplaçat aquest dilluns les formacions de la dreta a donar suport al govern espanyol per aconseguir que ERC sigui "irrellevant" en la governabilitat. En roda de premsa després de la reunió territorial dels socialistes, Vara ha afirmat que a ell li agradaria "viure en un país on els que en volen marxar fossin irrellevants"."M'agradaria viure en un país on els que volen trencar aquest país no fossin determinants en la vida política, però això no depèn de nosaltres, sinó de grups polítics que s'han inhibit i han fet possible que guanyi qui guanyi les eleccions al final sempre dependrem dels nacionalistes", ha assegurat.Vara ha afirmat que el sistema de blocs de dretes i esquerres fa que sempre es depengui dels independentistes. "A mi m'hagués agradat que no depenguéssim dels independentistes i hi hagués un govern més estable", ha afirmat, però "com que la dreta s'ha inhibit", el PSOE i Podem han hagut de buscar altres suports.Precisament aquest dilluns, el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha urgit la Moncloa a reunir la taula de diàleg per abordar el conflicte amb Catalunya "abans d'un mes". El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es a comprometre verbalment a fer-ho sempre i quan la situació de l'epidèmia ho fes possible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor