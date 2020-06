10 «negritos» i morts per una maledicció: el reportatge d'«El Mundo» sobre els funcionaris de l'1-O

Nova polèmica a la premsa espanyola. El diari El Mundo ha publicat aquest dilluns un reportatge en favor dels funcionaris públics de l'administració espanyola que van treballar per desarticular el referèndum de l'1 d'octubre. A través del titular i del text, fan una metàfora entre la novel·la d'Agatha Christie Deu negrets / I aleshores no en quedà cap i diversos membres de l'Estat que van ser rellevats, "assetjats" per l'independentisme -segons el diari- i morts "mentre investigaven el procés català". Aquesta última associació ho titllen com "una de les pitjors malediccions possibles".El rotatiu il·lustra la peça amb les fotografies dels deu personatges "perjudicats" per haver "actuat en defensa de l'Estat" durant els fets de l'octubre de 2017 i les posteriors conseqüències que van tenir el referèndum a l'administració espanyola. Així resa el subtitol: "La maledicció que persegueix als funcionaris que van batallar contra el referèndum il·legal i la sedició a Catalunya. Cinc han estat rellevats, dos assetjats per l'independentisme i 3 van encarnar la pitjor de les malediccions: van morir mentre investigaven a la Generalitat".Les tres categories són els rellevats: Edmundo Bal (advocat de l'Estat), Diego Pérez de los Cobos (coronel de la Guàrdia Civil), Carmen Tejera (advocada de l'Estat), Maria José Segarra (fiscal general de l'Estat) i Manuel Sánchez Corbí (coronel de la Guàrdia Civil); els assetjats són el jutge del Suprem, Pablo Llarena, i la secretaria judicial Montserrat del Toro. L'associació més escabrosa la fan amb els difunts: José Manuel Maza (fiscal general de l'Estat), José M. Romero de Tejada (fiscal superior de Catalunya) i Juan A. Ramírez Sunyer (jutge de Barcleona).

