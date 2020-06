Fiscalia demana presó per amenaces i agressió homòfoba d'un home a un matrimoni a València

La Fiscalia Provincial de València demana un any i tres mesos de presó per a un home acusat d'insultar i agredir un matrimoni homosexual que es trobava en un bar de la ciutat: "Maricons, us he de rebentar", els va dir.Així consta en l'escrit de qualificació provisional, a què ha tingut accés Europa Press, signat per la fiscal coordinadora dels delictes d'Odi a València, Susana Gisbert. Considera a l'home autor d'un delicte comès amb ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució; dos delictes lleus de lesions; i dos delictes d'amenaces lleus.La fiscal reclama un any i tres mesos de presó més el pagament d'una multa de 3.600 euros. També li demana, en concepte de responsabilitat civil, que indemnitzi la parella amb 100 euros per les lesions ocasionades i amb 5.000 euros pel dany moral. Sol·licita l'obertura de judici oral contra l'home davant l'Audiència Provincial.Els fets es remunten a l'1 de juliol de 2019, quan l'acusat, sense antecedents penals, es va trobar amb la parella agredida a la terrassa d'un bar de València. Es va acostar a la taula d'ells, als qui coneixia perquè un mes abans li havien reprès pels seus comentaris homòfobs, i donant un fort cop a la taula va cridar "maricons de merda, us he de rebentar".Tot seguit, l'acusat va intentar agredir un d'ells, mentre que es va interposar la seva parella i va rebre un cop de genoll. L'home va haver de ser apartat pel client d'un bar mentre continuava dient "marieta de merda, t'he de rebentar".L'endemà, l'acusat es va tornar a dirigir a crits a un dels membres de la parella quan caminava pel carrer, des de la vorera del davant, i li va dir: "marieta de merda, vine aquí". Com a conseqüència, el noi va patir un tall al dit i la seva parella un cop a l'abdomen que no van necessitar assistència mèdica. Tots dos van denunciar els fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor