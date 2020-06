Fecavem celebra l'anunci de l'Estat sobre les ajudes a l'automoció: «És un dia històric»

El president de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles Motor (Fecavem), Jaume Roura, ha celebrat aquest dilluns al migdia l'anunci del govern espanyol de destinar 3.750 milions d'euros a ajudes per al sector de l'automoció i ha assegurat que "és un dia històric".Roura ha assenyalat que les ajudes van en línia i en "proporció del país i dels seus mercats", amb les que aplicarà França, amb 8.000 milions d'euros, o Alemanya amb 5.000 milions d'euros. El president de Fecavem també ha volgut reivindicar el sector de la distribució que "sempre ha estat en segona fila", ha dit. "Hem fet sentir la nostra veu i responsabilitat empresarial i professional pel que representem i aportem", ha afegit.En aquest sentit, ha recordat que el sector de l'automoció aporta el 10% del PIB estatal i que la distribució en representa una tercera part. Segons Roura, ara el sector treballa amb els objectius de transmetre "calma i tranquil·litat" i recuperar o mantenir els llocs de treball". "És necessari i imprescindible per al país.Segons el president de Fecavem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a aplicar immediatament aquestes ajudes. Roura calcula que al llarg d'aquesta setmana o la que ve es podrà concretar algun detall més, com quan es començaran a aplicar, si la petició anirà a càrrec del client o concessionari i acabar d'ajustar les quantitats a cada tipus d'ajudes.El pla del govern espanyol de 3.750 milions d'euros per a la recuperació del sector de l'automoció destinarà la major part dels recursos, 2.690 MEUR, en inversions en la cadena de valor de la indústria. També inclou 300 milions d'euros per a la renovació del parc públic, infraestructures de recàrrega elèctrica o l'electrificació del transport i un pla d'ajudes de 250 milions d'euros per a la renovació de vehicles més sostenibles.La investigació, el desenvolupament i la innovació per impulsar la connectivitat i la digitalització rebran 415 milions. I, finalment, 95 milions d'euros seran per a la formació professional. Del total, el pla preveu mobilitzar 1.535 milions d'euros el 2020 i la resta, 2.215 milions, a partir del 2021.​​​​​​

