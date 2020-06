Torra demana al Suprem que suspengui la vista del 17 de setembre sobre la seva inhabilitació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dilluns un recurs de súplica al Tribunal Suprem perquè suspengui la vista del 17 de setembre sobre la seva inhabilitació. Torra denuncia que aquesta data s'ha fixat sense tenir en compte el torn d'assenyalaments, i reclama que abans de revisar el seu recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el tribunal abordi els altres escrits que s'han presentat abans que el del president.En l'escrit, de 16 pàgines d'arguments i 40 de recull de premsa, la defensa de Torra lamenta que encara no ha estat notificada de la data de la vista, que es va comunicar per WhatsApp el passat 11 de juny. Els advocats de Torra, encapçalats per Gonzalo Boye, asseguren que és "sorprenent" que s'hagi pogut establir una data quan encara no s'ha decidit qui serà el ponent de la sentència.El recurs també denuncia que la comunicació del Suprem via WhatsApp "oblida" les previsions legals que regulen el recurs de cassació i que el pas al costat del magistrat Miguel Colmenero -que es va apartar de la causa per incompatibilitats- situa el cas en la suspensió. "Difícilment, sense vulnerar drets, s'ha pogut procedir a un senyalament com el que s'impugna", sosté la defensa de Torra.Així mateix, apunten que anunciar un assenyalament per WhatsApp d'un recurs que encara no ha estat admès infringeix les normes processals reguladores, una vulneració que se suma al fet que s'ha fixat data de judici sense que la causa esperi el torn corresponent d'assenyalament, com estableix la mateixa sala segona del Suprem. Aquest any 2020, hi ha 202 recursos previs al de Torra que s'haurien d'abordar abans.L'alt tribunal preveia abordar el recurs abans de l'estiu, però la crisi del coronavirus ho ha trastocat tot. Ara com ara, el president descarta anticipar les eleccions tot i que al gener va dir que n'anunciaria la data un cop aprovats els pressupostos. La situació de crisi sanitària i econòmica desaconsella, diu Torra, convocar la gent a les urnes. Després de l'estiu, i en funció de la situació de la crisi sanitària, serà el moment perquè el Suprem estudiï el recurs.

Recurs de súplica de Torra by edicio naciodigital on Scribd

​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor