SOS Racisme confia que es condemnin els mossos investigats per l'agressió racista al Bages

La coordinadora del servei d'Atenció i Denuncia de SOS Racisme, Alícia Rodríguez, ha explicat que les proves que tenen contra els sis mossos que presumptament van perpetrar una agressió racista contra un jove a Sant Feliu Sasserra són "molt contundents" i, per això, confia que "s'aconsegueixi una condemna".En declaracions a l'ACN, Rodríguez ha denunciat que hi ha "impunitat" policial i ha lamentat que per part de l'àmbit judicial "s'acostuma a atorgar una presumpció d'innocència als policies", de manera que "la víctima se sent totalment desemparada". Segons dades de SOS Racisme, en els darrers 20 anys han recollit 571 casos de "racisme policial" i només 4 agents han estat condemnats.Rodríguez ha explicat que SOS Racisme exerceix d'acusació particular en el cas del jove de Sant Feliu Sasserra i ha dit que els consta que, a banda de la investigació judicial, també hi ha una investigació interna dins del cos de Mossos. Amb tot, Rodríguez ha lamentat que aquests sis agents segueixen exercint i no han estat apartats de les seves funcions. El procediment, ha dit la representant de l'entitat, es troba en fase d'instrucció però ha subratllat que esperen que "amb aquestes proves tan contundents aconseguim una condemna".SOS Racisme ha fet públic aquest dilluns el cas de la presumpta agressió racista per part de sis agents dels Mossos contra un jove de 20 anys a Sant Feliu Sasserra. El jove hauria gravat amb el mòbil com els agents li deien "negre de merda, racista és poc" o "tu ets un mono". En aquest sentit, Rodríguez ha dit que des de l'entitat són "bastant curosos" en posar a nivell mediàtic les persones que representen, però creu que en aquest cas "era necessari". "Veiem que s'està fent una instrucció bastant diligent i que el jutjat s'ho ha pres seriosament", ha dit.Tot i això, Rodríguez es mostra escèptica, ja que en els darrers 20 anys "hem recollit 571 casos de racisme policial i només hem aconseguit la condemna de quatre policies". Segons ella, "per part de l'àmbit judicial hi ha una certa situació d'atorgar una presumpció de veracitat cap als policies i, en canvi, qüestionar el relat dels fets de la víctima". "Esperem que amb aquesta actuació més mediàtica es posi el focus en aquest racisme estructural que hi ha en els àmbits policials", ha apuntat.En molts casos, ha lamentat la responsable de SOS Racisme, les víctimes "pateixen una indefensió molt gran perquè són col·lectius vulnerables com, per exemple, els venedors ambulants". En el cas concret de Sant Feliu Sasserra, però, Rodríguez ha apuntat que la víctima és "una persona del país i que coneix els seus drets".La Plataforma Antiracista de Manresa ha convocat una concentració aquest dilluns a la plaça Sant Domènec.

