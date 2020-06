El pla de Sánchez per al sector de l'automòbil inclou 250 milions per renovar vehicles

El pla del govern espanyol de 3.750 milions d'euros per a la recuperació del sector de l'automoció destinarà la major part dels recursos -2.690 milions- en inversions en la cadena de valor de la indústria. Amb tot, també inclou 300 milions per a la renovació del parc públic, infraestructures de recàrrega elèctrica o l'electrificació del transport i un pla d'ajudes de 250 milions per a la renovació de vehicles més sostenibles.El consell de ministres preveu aprovar aquest dimarts aquest pla que, segons ha subratllat el president del govern espanyo, Pedro Sánchez, neix de la "unitat" entre el sector, els agents socials i l'administració per protegir un sector considerat "estratègic" especialment perjudicat per la crisi del coronavirus. I és que representa el 10% del PIB a l'estat espanyol i garanteix un lloc de treball de forma directa a 650.000 persones i de forma indirecta a més de dos milions.Sánchez ha subratllat la vocació del seu govern de donar suport al sector, però tenint present que s'ha de vetllar per una indústria "del demà" que no pot ser aliena a l'electrificació i la digitalització en el marc d'una transició ecològica més justa. El pla presentat es basa en cinc pilars estratègics: renovació del parc, inversions i reformes normatives, I+D+i, fiscalitat i mesures de formació i qualificació.Així doncs, 415 milions es destinaran a la investigació, el desenvolupament i la innovació per impulsar la connectivitat i la digitalització. Finalment, 95 milions seran per a la formació professional. Del total, el pla preveu mobilitzar 1.535 milions d'euros el 2020 i la resta, 2.215, a partir del 2021.Ho ha explicat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un acte al Palau de la Moncloa amb representants dels sindicats i patronals del sector. Sánchez ha destacat la importància del sector automobilístic en l'economia espanyola i ha afirmat que "l'ambiciós" pla demostra el "compromís" del seu executiu amb el sector.​​​​​​

