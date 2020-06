WhatsApp preveu incorporar noves opcions al llarg d'aquest 2020, segons informa el portal especialitzat WABetaInfo. Us portem algunes de les novetats que arribaran a l'app d'aquí poc, com ara cercar per data o buscar per imatge:

