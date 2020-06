La Xina reimposa restriccions a Pequín per un rebrot de Covid-19 en un mercat

La Xina ha decidit reimposar restriccions a Pequín per un rebrot de covid-19 al mercat de Xinfadi, segons informa la premsa internacional. Una decisió que s'ha pres arran de la detecció de desenes de nous casos a la capital en els últims dies. La ciutat no havia registrat noves infeccions locals des de feia dos mesos.Les autoritats xineses han ordenat el tancament del mercat, un dels més grans de l'Àsia, que s'ha identificat com a centre del nou clúster de casos. El rebrot a Pequín ja s'ha propagat a altres províncies de la Xina que han notificat contagis vinculats al mercat.​​​​​​

