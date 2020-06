El PSC no dona «cap credibilitat» a la suposada vinculació entre González i els GAL

El PSC ha sortit al pas de la documentació de la CIA, publicada per La Razón , segons la qual l'expresident espanyol Felipe González, seria responsable de la creació dels Grups Antiterroristes d'Alliberament (GAL), una organització terrorista encarregada de combatre ETA al marge de la llei, a través d'atemptats, segrestos i execucions. La portaveu dels socialistes al Parlament, Eva Granados, ha assegurat que el partit no dona "cap credibilitat" a les informacions publicades.En canvi, independentistes i comuns han exigit més passos als socialistes. El president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha demanat directament a González que doni explicacions sobre la seva suposada vinculació amb els GAL. Asens ha qualificat l'expresident espanyol de "mal exemple de la vella política" i l'ha comparat amb Jordi Pujol i José María Aznar.Els partits independentistes no s'han limitat a assenyalar González i han demanat explicacions al PSOE i al PSC. Des de Junts per Catalunya, Elsa Artadi ha demanat al primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, que valori les informacions publicades, mentre que l'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha reclamat al govern espanyol investigar les "barbaritats" comeses pels GAL.Per part de la CUP, el diputat al Parlament Carles Riera ha qualificat de "nova evidència" les noves informacions sobre la suposada vinculació entre González i els GAL. "Sabem que ell i el PSOE van ser responsables d'una guerra bruta iq ue van practicar terrorisme d'estat. És greu que el PSOE no hagi pres mesures de reparació", ha dit.

