El pederasta dels Maristes continuarà en llibertat provisional

El pederasta Joaquín Benítez continuarà en llibertat. L'Audiència de Barcelona ha desestimat les peticions de la Fiscalia i les acusacions i esperarà que el Tribunal Suprem ratifiqui la condemna de 21 anys i nou mesos de presó contra Benítez per abusar sexualment de quatre alumnes de l'escola Maristes entre els anys 2006 i 2009. Entre els arguments, el tribunal destaca que el condemnat ha complert els requisits per continuar en llibertat i que no hi ha "raons objectives noves" que justifiquin l'ingrés a la presó.La sentència de 21 anys de presó, la més alta dictada mai per un cas de pederàstia a Espanya, va ser ratificada fa un mes pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Encara es pot recórrer en cassació al Tribunal Suprem, com tenen previst fer les acusacions. En el moment de dictar sentència, l'abril de 2019, l'Audiència ja va descartar l'ingrés a presó argumentant que no hi havia risc de fuga ni de reiteració delictiva, malgrat les peticions de la Fiscalia i les víctimes de Benítez.El veredicte dona per provat que l'acusat va aprofitar la seva condició de professor d'educació física per abusar de quatre alumnes en diverses ocasions. La sentència subratlla que tenia un despatx propi amb una llitera on feia passar els alumnes per fer-los massatges per alleujar possibles lesions. És llavors quan es donaven situacions d'abús sense el consentiment dels menors, "aprofitant-se de la seva ascendència i jerarquia com a professor d'educació física", però també de la "confiança que els alumnes tenien dipositada en ell".

