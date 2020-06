La gestió del coronavirus del govern espanyol és la que genera menys suport de tota la UE

La gestió del govern espanyol en la crisi del coronavirus és la que té un suport més minso de tots els executius de la Unió Europea. Així ho assenyala una enquesta elaborada pel Parlament Europeu segons la qual tan sols un 35% dels ciutadans de l'Estat estan molt i bastant satisfets amb les mesures preses des de la Moncloa, mentre que un 63% està no massa satisfet o gens. De mitjana, un 56% dels europeus estan contents amb la gestió dels seus governs i tan sols un 41%, no.La diferència amb el segon executiu amb menys suport, el polonès, és notable, ja que un 40% dels ciutadans d'aquest estat n'estan satisfets, cinc punts més que a Espanya. El nivell de satisfacció amb executius d'estats amb nivells elevats de morts és també clarament superior, com amb el de Suècia (67%), Bèlgica (57%), Itàlia (55%) o França (42%). Els governs amb més suport són els de Dinamarca (85%), Irlanda (85%), Portugal (83%) i Països Baixos (81%).Malgrat tot, aquesta negativa percepció de la gestió de la pandèmia no sembla que resti suport al govern espanyol al mateix nivell. Un 49% dels ciutadans de l'Estat li donen molt o bastant suport, en general, mentre que només un 34% s'hi oposa, molt a prop de la mitjana europea de suport (54%) i rebuig (33%) als respectius executius estatals.Preguntats per les conseqüències econòmiques personals patides durant la pandèmia, els ciutadans de l'Estat són els segons que més admeten que han patit una reducció d'ingressos (42%), només per darrere dels d'Hongria (46%). Són igualment els segons que més han patit atur total o parcial (32%), també tan sols per darrere dels hongaresos (32%).En relació a la limitació de les llibertats individuals per lluitar contra la pandèmia, un 69% dels espanyols ho avala, lleugerament per davant de la mitjana comunitària (68%). Els ciutadans que millor ho veuen són els irlandesos (81%), portuguesos (79%) i finesos (78%) i els que menys, els ciutadans d'Eslovàquia i Polònia (50%) i Bulgària (53%). El suport a usar aplicacions de mòbil per lluitar contra l'expansió del coronavirus, però, cau al 54% a l'Estat (36% de rebuig) i a un 51%, en la mitjana europea. L'aval, però, és molt majoritari a Romania (64%), Portugal (63%) o Itàlia (59%) i molt minoritari a Eslovàquia (27%) i Hongria i Àustria (30%).El rebuig a la gestió del coronavirus per part dels enquestats a l'Estat, però, no és només en relació al govern espanyol, sinó també pel que fa a les institucions comunitàries. Són els segons menys satisfets per la solidaritat europea en aquest assumpte (21%, només per damunt del 16% dels italians) i per les mesures impulsades per la Unió Europea (26%, superant sols el 23% d'Itàlia). Aquestes institucions queden lluny de l'aprovat pel que fa a la mitjana del conjunt del continent, però les enquestes a l'Estat es van fer entre el 23 i el 28 d'abril, just abans de l'acord definitiu europeu -fins l'1 de maig, en altres països.​​​​​​

