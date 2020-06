L'exlíder de Vox a Lleida serà jutjat per abusar sexualment de dos joves amb incapacitat

L'Audiència de Lleida ha rebutjat els recursos presentats per l'exlíder de Vox a Lleida , José Antonio Ortiz Cambray, acusat d'abusos sexuals a dos joves amb incapacitat. El seu advocat havia recorregut l'escrit de processament ordenat pel jutjat d'instrucció 4 de Lleida per evitar que Ortiz Cambray s'assegués al banc dels acusats.L'Audiència, però, coincideix amb el jutge que hi ha indicis de criminalitat pels delictes de pornografia, abús sexual i corrupció de persones amb discapacitat i ara les parts hauran de presentar els seus escrits per poder obrir judici oral. A més, l'Audiència també ha rebutjat reduir la fiança de 6.000 euros imposada pel jutge perquè Ortiz pugui sortir de la presó, on va ingressar provisionalment el març de 2019.L'exlíder de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, està a un pas de judici pels presumptes abusos sexuals a dos joves amb incapacitat. L'Audiència ha confirmat els escrits del titular del jutjat d'instrucció 4 que porta el cas, que considerava que hi havia indicis de criminalitat i havia obert acte de processament pels delictes de pornografia, abús sexual i corrupció de persones amb discapacitat. Ara, les parts hauran de presentar els seus escrits per demanar acusar formalment Ortiz Cambray. De moment, l'exlíder de Vox no ha abonat la fiança i segueix en presó preventiva.L'exlíder de Vox a Lleida va ser detingut a principis de març de 2019 després que la Fundació Alosa de Lleida, que tutela les dues presumptes víctimes, denunciés els fets. Les presumptes víctimes són dos homes de 26 i 30 anys, tutelats per la fundació Alosa de Lleida. Un d'ells va declarar que havia mantingut relacions sexuals amb l'acusat però Ortiz ho nega.Pel que fa a l'altre, l'acusat va reconèixer que el jove es posava en contacte amb ell i li enviava fotografies de contingut sexual però va denunciar que després l'extorsionava perquè el pagués i va reconèixer que li havia donat alguna vegada diners "perquè el deixés tranquil". Segons fonts pròximes al cas, però, en alguns missatges de whatsapp que s'intercanviaven, també era l'acusat qui li demanava imatges sexuals al noi.En la seva declaració en fase d'instrucció, l'acusat va assegurar que "no hi ha hagut absolutament res de res de tema sexual físic amb aquestes persones". "Només hi ha les paraules del whatsapp però sempre eren ells els que es posaven en contacte amb mi per demanar-me diners a canvi de favors sexuals", va dir. I va aclarir que mai va tenir contacte físic amb cap dels dos.L'investigat considera que el motiu de la denuncia és polític perquè, diu, la fundació que els tutela té una tendència política "totalment contrària" a ell, que en el moment de la denúncia era l'exlíder de Vox a Lleida.

